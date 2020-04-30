РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. В подмосковном Подольске с начала пандемии коронавируса заразилось 16 детей, всего лабораторно подтвержден диагноз у 480 жителей округа, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«На вечер 29 апреля зарегистрированы 480 жителей нашего округа, имеющих либо имевших лабораторное подтверждение коронавирусной инфекции, в том числе 16 детей. В настоящее время проходят лечение 456 человек: 390 человек - на дому, 66 человек - в медицинских учреждениях. За все время выздоровели 20 человек, 4 человека, к сожалению, скончались», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

На дому под медицинским наблюдением остаются 492 человека, в том числе 476 по контакту с инфицированными и 16 прибывших из неблагополучных по эпидобстановке стран.

«Впереди несколько дней, объявленных нерабочими, любимые всеми майские праздники. Вновь прошу всех максимально соблюдать режим самоизоляции - за минувшие сутки он снизился в Подольске до отметки 2,9, на улицах много людей. Воздержитесь от соблазна коллективных прогулок и организации праздничных пикников на природе. От того, насколько самодисциплинированными мы будем, во многом зависит дальнейшее развитие ситуации», - заключил Пестов.

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30 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.