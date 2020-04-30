РИАМО - 30 апр. Начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин поздравил пожарных и ветеранов службы с Днем пожарной охраны России и пожелал им здоровья и силы духа, сообщается на сайте ведомства.

«От всей души желаю всем сотрудникам пожарной охраны, ветеранам, семьям и близким наших сотрудников здоровья, благополучия, силы духа, мирного неба над головой, а огня – лишь в теплом семейном очаге!» – сказал Полетыкин.

Он высказал особые слова благодарности ветеранам, в том числе тем, кто остается в строю и передает свой богатый профессиональный опыт молодому поколению.

Полетыкин отметил, что в стране всегда ценили и уважали самоотверженный труд пожарных. Их мужественное служение, подвиги и добрые дела золотыми буквами вписаны в историю пожарной охраны РФ.

По его словам, противопожарная служба МЧС России на сегодняшний день является мощной и оперативной системой, которая решает важнейшие задачи по защите населения и материальных ценностей от огненной стихии. Главные в этой системе – люди, именно они с высокой самоотдачей выполняют свой профессиональный долг, нередко рискуя собственной жизнью.

«Вы особые люди, готовые в любую минуту совершить подвиг. Выстоять, победить, спасти, мгновенно принять единственное правильное решение способное спасти человеческую жизнь. В ваш адрес часто звучат искренние слова благодарности от простых людей, вам доверяют и ценят за ваш востребованный и нелегкий труд», – добавил Полетыкин.

День пожарной охраны России отмечается ежегодно 30 апреля. В этот день в 1649 года царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о Градском благочинии». Этот документ впервые в стране вводил постоянное, круглосуточное дежурство пожарных дозоров, которые тушили пожары и контролировали соблюдение правил пожарной безопасности.