РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 апр. Юридический факультет Московского государственного открытого университета (МГОУ) городского округа Мытищи проведет День открытых дверей онлайн в четверг, сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

Факультет осуществляет подготовку секретарей судебных заседаний, помощников судей, судебных приставов, сотрудников юридического отдела международных/российских организаций, инспекторов уголовного розыска, следователей, сотрудников полиции, юрисконсультов, помощников нотариуса, помощников следователя, помощников адвоката, нотариальных экспертов, адвокатов, прокуроров, судей, судебных экспертов, корпоративных юристов, юристов в банковской сфере.

«Декан юридического факультета Эльвира Ханифовна Надысева расскажет об истории факультета, особенностях обучения, направлениях и профилях подготовки, ответит на все интересующие вопросы! Среди партнеров факультета: уполномоченный по правам человека в Московской области, управление министерства юстиции Российской Федерации и Московской области, Избирательная комиссия Московской области», - говорится в сообщении.

Начало онлайн-мероприятия в 16:00, пройти регистрацию можно по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта вуза.