РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 апр. В подмосковном Подольске 1 мая откроют частично бесконтактный троллейбусный маршрут от главной железнодорожной станции до микрорайона Кутузово, сообщается на сайте администрации округа.

«В Подольске с 1 мая 2020 года открывается троллейбусное сообщение с микрорайоном Кутузово по измененному маршруту №4 «Стройиндустрия» - Кутузово - улица Машиностроителей - «Стройиндустрия». На маршрут выйдут троллейбусы нового поколения с увеличенным запасом автономного хода, которые будут работать от аккумуляторов на тех участках, которые не оборудованы контактной сетью. Общая протяженность нового маршрута составит 12,8 километра. Протяженность участков бесконтактной сети составит порядка 5,6 километра. Всего по кольцевому маршруту планируется 18 остановочных пунктов», – говорится в сообщении.

Открытие такого маршрута улучшит транспортное сообщение микрорайонов Кутузово, Северный, Южный с железнодорожной станцией Подольск (остановка «Стройиндустрия»). На первом этапе планируется организовать работу трех единиц техники, в последующем, если пассажиропоток увеличится, количество машин могут довести до четырех единиц.

Открытие маршрута №4 именно в эти дни станет символичным событием, так как 26 февраля 2001 года глава города Подольска Александр Никулин подписал постановление о создании предприятия МУП «Подольский троллейбус», а 1 мая 2001 года в Подольске запустили троллейбусное движение. Новый первый частично бесконтактный маршрут – это подарок жителям Подольска и в канун празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.