РИАМО - 30 апр. В Московской области за сутки зафиксировали 793 новых случая коронавируса, всего с начала распространения инфекции в регионе выявили 11 710 случаев заражения,сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В России за сутки зафиксировали 7099 новых случаев заражения. Умерли 101 человек, выздоровели 1333 пациента.

Общее число зараженных в стране достигло 106 498. За весь период пандемии скончались 1073 пациента, выздоровели 11 619 человек.

В Московской области по 11 мая включительно действует режим самоизоляции. Жителям можно покидать дома только в случае острой необходимости — для похода в ближайший магазин или аптеку, для выноса мусора или выгула животных.

Также с 1 по 11 мая в Подмосковье приостановят дистанционное обучение школьников и студентов.

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Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.