РИАМО - 30 апр. В столице за сутки выявили 3093 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных Covid-19 в городе на сегодняшний день достигло 53 739, сообщает оперативный штаб Москвы.

За весь период в столице от коронавируса вылечились 5135 человек, умерли 611 пациентов.

За сутки в России выявлено 7099 случаев заражения в 85 регионах. Из них 39,9% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Выздоровели 1333 человека, 101 пациент скончался.

По всей России число случаев коронавируса достигло 106 498. За весь период пандемии в РФ вылечились после заражения коронавирусной инфекцией 11 619 человек, скончались в результате болезни 1073 человек.

В столице действует режим самоизоляции для всех жителей. Из дома можно выходить только по веской причине, а для поездок на транспорте действуют цифровые пропуска. Данные меры призваны снизить темпы распространения коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.