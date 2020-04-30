РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 апр. Компания «Фригогласс» передала три фармацевтических холодильника перепрофилированному в инфекционную больницу Балашихинскому роддому в микрорайоне Саввино, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Представитель компании «Фригогласс» и житель Балашихи Алексей Тимофеев сделал предложение медучреждениям округа на поставку холодильников. Потребность в таком оборудовании испытывал Балашихинский роддом, который в связи с распространением новой коронавирусной инфекции временно перепрофилировали в инфекционную больницу.

«Компания всегда участвует в социальных проектах. В эпидемию коронавируса решили помочь медицинским учреждениям, которые борются с инфекцией. В текущей ситуации призываю крупный бизнес оказать возможную помощь тем, кому она необходима», - сказал супервайзер компании «Фригогласс» по маркетингу Александр Новиков.

В роддоме установят холодильники на 258, 454 и 608 литров. Перед этим их обработают антисептиком. В холодильниках будут охлаждать бутилированную воду для пациентов.

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Станислав Крупной поблагодарил компанию за бесплатно предоставленное оборудование.

«В новых холодильниках мы будем хранить воду для пациентов. Зараженным коронавирусной инфекцией необходимо сбалансированное питание определенной калорийности и обильное питье комфортной температуры», - подчеркнул Крупной.

Медучреждение рассчитано на 400 коек. В больнице установили современное диагностическое оборудование - КТ, рентген и аппараты ИВЛ. После того, как пик пандемии пройдет, в роддоме совместно с Роспотребнадзором проведут санитарную обработку, и медучреждение снова будет готово к приему рожениц.

Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.