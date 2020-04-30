РИАМО - 30 апр. Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Каждому больному лечение назначается индивидуально врачом, в зависимости от симптомов и тяжести заболевания.

«С каждым днем в Москве от коронавируса выздоравливает все больше людей. Это очень хорошая динамика. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 525 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 5135», — подчеркнула Ракова.

Диагноз «коронавирус» ставят больным после молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы.

После лечения пациенту также проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

С 29 апреля тест на коронавирус начали сдавать все пациенты неинфекционных отделений.

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Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.