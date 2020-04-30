РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. Светофор отремонтировали на улице Правды в подмосковном Подольске после жалобы жителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

На портал поступило сообщение с просьбой отремонтировать светофор на улице Правды. В обращении отмечалось, что светофор не работал.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу неработающего светофора на автодороге по улице Правды и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по восстановлению светофора выполнены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.