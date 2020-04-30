РИАМО - 30 апр. С начала пожароопасного сезона в Подмосковье спасатели провели свыше 800 рейдов на территориях, где существует угроза природных пожаров, сообщил в интервью РИАМО начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«С начала пожароопасного сезона мы организовали и провели 828 плановых рейдовых осмотров. Чтобы не допустить перехода огня из леса в населенные пункты, проводятся мероприятия по опахиванию территорий, имеющих общую границу с лесными участками», - сказал Полетыкин.

В Подмосковье требуется произвести опашку 660 населенных пунктов, общий объем работ превышает 2 тысячи километров.

Особый противопожарный режим действует в Подмосковье с 30 марта. ГУ МЧС России по Московской области взяло на контроль 659 населенных пунктов, 831 садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое объединение, 31 детский оздоровительный лагерь и 106 объектов экономики.

Полетыкин также подчеркнул, что для обеспечения безопасности в регионе налажено межведомственное взаимодействие с МВД, Росгвардией, Следственным комитетом, транспортной прокуратурой, региональными министерствами. Также спасателям помогают общественные организации и добровольцы.

Полную версию интервью читайте здесь>>