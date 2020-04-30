РИАМО - 30 апр. В квартире на северо-западе столицы двое мужчин избили свою знакомую и изнасиловали ее, они были оперативно задержаны, сообщила РИАМО в четверг старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Она уточнила, что ночью 29 апреля в квартире жилого дома на улице Туристской в Москве двое мужчин избили свою знакомую 1993 года рождения, а затем изнасиловали ее.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и сттьей132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», - сказала Иванова.

По ее словам, фигурантов дела удалось задержать. На сегодняшний день решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Она отметила, что специалисты проводят необходимые следственные действия, которые направлены на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела по данному факту продолжается.