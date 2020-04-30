РИАМО – 30 апр. Сокращение продаж биодобавок для похудения произошло в апреле по России, к концу месяца они опустились на 15% относительно прошлогоднего уровня в аналогичный период, пишет в четверг газета «Известия».

Это связано с тем, что в условиях самоизоляции многие уже не надеются вскоре выйти из дома, и, соответственно, не видят смысла приводить свое тело в порядок. Кроме того, ограничение на передвижение и так довольно жесткое, многие не готовы к дополнительным запретам на мучное и сладкое.

«На 16-й неделе этого года (с 13 по 19 апреля) российские аптеки реализовали 131 тысяч упаковок биодобавок для похудения и очищения организма. Это на 15% меньше, чем в тот же период год назад, следует из данных DSM Group», — пишет издание.

При этом в начале месяца продажи биодобавок также были ниже, чем годом ранее. Россияне купили 130 тысяч пачек таких препаратов, что на 8% меньше.

По словам доцента кафедры маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова Инги Корягиной, БАДы работают как средства, которые подавляют аппетит. Мозг двойного подавления выдержать не может, он с трудом переносит подавление свободы передвижения и изоляцию. На третьей неделе спадает вся накопленная активность и энтузиазм. И взвалить на себя еще и подавление аппетита физически сложно, заключила эксперт.