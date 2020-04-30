РИАМО - 30 апр. Еще 41 человек выздоровел после коронавирусной инфекции в Московской области, всего с начала пандемии подмосковные врачи вылечили 430 пациентов, сообщает региональный оперштаб.

«Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

Всего с начала распространения Covid-19 в Московской области было зафиксировано 10 917 случаев заражения.

В регионе для всех жителей действует режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома можно только за продуктами в ближайший магазин, за лекарствами в аптеку, а также выгулять собаку, вынести мусор или поехать на работу.

Также по территории Подмосковья на личном и общественном транспорте можно передвигаться только при наличии цифрового попуска. Его можно оформить бесплатно.

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Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.