РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 апр. Свыше 20 тысяч ям на дорогах и во дворах планируют устранить в подмосковном Красногорске в нынешнем году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В 2020 году в округе планируют устранить более 20 тысяч ям. С начала года по системе СКПДИ на дорогах общего пользования уже устранено порядка 1,6 тысячи ям, на дворовых территориях - почти 1,2 тысячи дефектов дорожного полотна», - говорится в сообщении.

Кроме того, работы ведутся по поступающим жалобам на порталы ЕЦУР и «Добродел». С начала года ликвидировано свыше 560 ям.

«Много заявлений идет через «Добродел». Это, в основном, касается внутриквартальных проездов и внутридомовых территорий. В округе на устранении ям задействовано шесть подрядных организаций», - отметил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации горокруга Красногорск Евгений Владимирский.

Добавляется, что на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения с начала текущего года устранены 2384 ямы, в том числе за последние три дня - 42 ямы.



