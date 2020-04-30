РИАМО - 30 апр. Арбитражный суд столицы удовлетворил заявление Московского фонда защиты прав граждан о передаче ему недостроенного жилого дома в поселении Кокошкино, земельного участка и обязательств перед дольщиками, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Обязательства застройщика вместе со всеми документами должны быть переданы фонду до 1 июля.

«Это позволит фонду завершить реализацию данного проекта и передать 209 семьям дольщиков квартиры», — подчеркнула председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Финансирование мероприятий по завершению строительства предусмотрено бюджетом города. При этом дом в Кокошкино стал первым из ранее заявленных фондом объектов, по которому судом принято положительное решение.

Окончательные сроки строительства, в том числе по решению вопросов с подключением коммуникаций, будут утверждены по итогам детального обследования конструкций объекта и разработки проекта.

Инвестиционный контракт на строительство этого дома был заключен в 2004 году, строительство началось в 2005 году, а через четыре года приостановлено. С 2014 года застройщик находится в процедуре банкротства.