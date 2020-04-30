РИАМО - 30 апр. Сотрудники Главного управления МЧС России по Московской области подготовили виртуальные экскурсии по пожарно-спасательным частям для всех, кто находится дома на самоизоляции, сообщил в интервью РИАМО начальник ведомства Сергей Полетыкин.

«Мы активно работаем в интернете и социальных сетях. Например, мы запустили виртуальные туры по музеям и пожарно-техническим выставкам, а также по пожарно-спасательным частям», - сказал Полетыкин.

По его словам, спасательное ведомство принимает активное участие во флешмобах «МЧСзаЗОЖ» и #Зарядкасоспасателем, в челлендже #МЧСнаВызов и других онлайн-акциях.

Также во время всеобщей самоизоляции из-за пандемии коронавируса МЧС проводит онлайн-обучение граждан основам безопасности жизнедеятельности.

Коронавирус внес коррективы и в работу самого главка – с 20 марта было максимально сокращено количество служебных совещаний и заседаний. Теперь они проводятся в режиме видеоконференции.

Кроме того, сложившаяся эпидситуация не позволила провести мероприятия в честь Дня пожарной охраны, который отмечается в четверг. Тем не менее в честь профессионального праздника в МЧС поздравят ветеранов службы, а наиболее отличившиеся сотрудники получат награды.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Полную версию интервью читайте здесь>>

Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.