РИАМО - 30 апр. С начала апреля подмосковные спасатели провели дезинфекцию 119 зданий в регионе в целях борьбы с распространением коронавируса, сообщил в интервью РИАМО начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«В Подмосковье сотрудники МЧС помогают органам местного самоуправления проводить санитарную обработку от коронавируса на социально значимых объектах. <...> Всего на данный момент проведена дезинфекция 119 зданий и сооружений, а также более 101 тысячи квадратных метров различных площадок», - сказал Полетыкин.

Сотрудники МЧС проводят дезинфекцию детсадов, школ, автобусных остановок, поликлиник, торговых центров.

«Также обработке подвергаются диспансеры, клинико-диагностические центры, привокзальные площади, железнодорожные вокзалы, физико-терапевтические отделения и так далее», - добавил Полетыкин.

Специальную обработку также проводят во всех подразделениях ГУ МЧС России по Московской области. Особое внимание уделяется дезинфекции спецтехники, которая возвращается с тушения пожаров. В апреле были продезинфицированы 120 объектов МЧС в Подмосковье. В санитарной обработке спасатели используют хлорсодержащие растворы.

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30 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.