РИАМО - 30 апр. Сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего жителя Москвы, прыгнувшего накануне вечером с Устинского моста, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел на Космодамианской набережной на Устинском мосту.

«Мужчина прыгнул в воду с моста. Прибывшим на место происшествия патрульным он пояснил, что просто хотел искупаться», — сказал собеседник агентства.

Москвича доставили в дежурную часть. В отношении него составили административный протокол и отпустили.