РИАМО - 30 апр. Московское областное управление ФАС внесло сведения, представленные региональным комитетом лесного хозяйства в отношении компании «СКМ», в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, комитет заключил с фирмой контракт на выполнение работ на уборку неликвидной древесины. Однако фирма «СКМ» нарушила условия исполнения контракта. Он был расторгнут в одностороннем порядке.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС компания не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, областное антимонопольное ведомство пришло к выводу внести сведения в отношении ООО «СКМ» в реестр недобросовестных поставщиков.