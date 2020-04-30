РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 апр. Порядка 2,5 тысяч защитных масок в сутки производит фабрика в подмосковном Красногорске, ранее компания специализировалась на изготовлении обуви, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

До введения режима повышенной готовности ООО «Колесник» в поселке Новый производило обувь для сада и огорода. В связи с пандемией коронавируса компания перепрофилировала производство – прежде всего, чтобы сохранить рабочие места.

«На данный момент фирма производит порядка 2,5 тысяч средств индивидуальной защиты в сутки, в ближайшее время здесь планируют нарастить объемы выпуска. Защитные маски высокого качества и изготовлены в соответствии с ГОСТ», - говорится в сообщении.

На данный момент на предприятии задействовано 25 швей.

«Мы познакомились с ООО «Колесник» на ярмарке вакансий в Центре занятости населения два года назад. Это небольшая организация, но при этом пять рабочих мест стабильно выделяет для граждан с ограниченными возможностями здоровья», - отметила руководитель Красногорского центра занятости населения Татьяна Степанова.

Сотрудники старшего поколения работают на дому. Курьеры привозят им материалы, а затем забирают готовую продукцию.

«Мы преследуем несколько задач: во-первых, мы даем возможность людям обеспечить свои семьи; во-вторых, продаем маски максимально дешево, по запросам клиентов. С одной стороны, чтобы сбыть товар и с другой – чтобы каждый житель мог позволить купить себе защитную маску», - сказал генеральный директор ООО «Колесник» Герман Янов.

По поручению главы городского округа Красногорск Эльмиры Хаймуриной в муниципалитете реализуют меры, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса.

В феврале на ООО «Колесник» произошел пожар. Генеральный директор компании получил консультативную помощь администрации, рекомендации для заказчиков, содействие в подборе помещения после пожара, а в будущем сможет рассчитывать на получение субсидии для приобретения оборудования.

«Ресурс, который может быть полезным для каждого предпринимателя - бесплатный агрегатор «Сделано в Красногорске» - gokrasnogorsk.ru, где на онлайн-платформе собирается вся информация об инфраструктуре в шаговой доступности», - заключается в материале.

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30 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.