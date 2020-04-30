РИАМО - 30 апр. В Подмосковье готовится к внедрению мобильное приложение, которое позволит спасателям выявлять термические точки и предотвращать природные пожары, сообщил в интервью РИАМО начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«Приложение «Термические точки» разработано для организации работы органов управления в пожароопасный период. <...> Но пока мобильное приложение еще не внедрено, оно находится на стадии опытной эксплуатации. Ее завершение намечено на конец 2020 года», - сказал Полетыкин.

Приложение планируется применять для раннего обнаружения очагов природных пожаров с целью их оперативного тушения. Информацию о термических точках будут получать благодаря космическому мониторингу.

«Благодаря приложению можно снизить риск возгораний и, соответственно, защитить от огня населенные пункты, людей и материальные ценности», - добавил Полетыкин.

Он также отметил, что собранные приложением данные могут послужить доказательством того, что рядом с местом возгорания в момент его возникновения находился нарушитель.

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