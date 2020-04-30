РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 апр. Пожарные ликвидировали возгорание в одном из строений на улице 1 Мая в подмосковной Балашихе, пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС 29 апреля в 22:17 поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, улица 1 Мая. В 23:00 пожарные ликвидировали возгорание», – говорится в сообщении.

При возгорании никто не пострадал. В тушении пожара задействовали две единицы техники и семь человек.