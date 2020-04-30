РИАМО - 30 апр. Управляющие и ресурсоснабжающие организации Москвы обязаны принимать показания счетчиков, поверка которых истекла после 6 апреля текущего года, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Жители могут не проводить поверку счетчиков до 1 января 2021 года, если срок действия предыдущей истек после 6 апреля 2020 года. Все <...> организации обязаны принимать показания этих счетчиков», — заявил Бирюков.

Он добавил, что штрафы и пени с потребителей взыскивать не будут. Расчет оплаты за коммунальные услуги будет производиться по действующим тарифам.

По его словам, данные меры приняты с целью сократить риски заражения Covid-19 при проведении поверки приборов.

После снятия карантинных ограничений поверку должна быть проведена. Своевременная передача показаний счетчиков необходима для корректного формирования платежных документов, заключил заммэра.

Режим самоизоляции действует в Москве по 11 мая включительно. Жители должны оставаться дома, для перемещения на транспорте необходим цифровой пропуск.

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30 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.