РИАМО - 30 апр. С начала весны на территории Подмосковья зафиксировали свыше 6 тысяч случаев возгорания сухой травы, нарушителей норм пожарной безопасности оштрафовали на общую сумму 824 тысячи рублей, сообщил в интервью РИАМО начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«В настоящее время зарегистрировано 6064 возгорания сухой травы. За нарушение правил пожарной безопасности сотрудники органов государственного пожарного надзора составили 1128 административных протоколов», - сказал Полетыкин.

По его словам, в отношении граждан были составлены 1107 протоколов. Еще 18 протоколов составили в отношении должностных лиц и три протокола - в отношении юридических лиц.

«После рассмотрения административных дел общая сумма наказания по 338 штрафам составила 824 тысячи рублей», - добавил Полетыкин.

С 30 марта в Московской области действует особый противопожарный режим. Сотрудники МЧС проводят регулярный мониторинг соблюдения пожарной безопасности на территории 659 населенных пунктов, более 830 СНТ, а также в детских оздоровительных лагерях и на объектах экономики.

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