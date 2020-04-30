РИАМО - 30 апр. Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 1-2, 4-5, 9-11 мая, это коснется и парковочных зон с повышенным тарифом в 380 рублей в час, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратора московского парковочного пространства».

При этом 3 и 10 мая бесплатно оставить автомобиль можно будет на всех уличных парковках, кроме тех, которые входят в зону повышенного тарифа.

«Плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме по действующим тарифам», - говорится в сообщении.

В Москве до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции. Жителям столицы можно покидать свои дома только в случае острой необходимости. При этом для поездок на транспорте необходимо оформить цифровой пропуск.