РИАМО - 30 апр. Полицейские задержали в подмосковном Домодедове двоих мужчин, которых подозревают в грабеже и вымогательстве, ранее они уже были неоднократно судимы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленники, находясь в квартире одного из домов на Мячковском бульваре Москвы, угрожали женщине физической расправой и вымогали 400 тысяч рублей якобы в счет погашения долга ее сожителя, который пропал и не выходил на связь несколько дней. Также мужчины потребовали сообщить им его местонахождение», – сказала начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

По данным правоохранителей, злоумышленники нашли должника в селе Никитское в Домодедове. Они потребовали от него продать квартиру, принадлежащую сожительнице, а часть денег передать им якобы в счет погашения долга.

Кроме того, подозреваемые похитили у жертвы телефон, золотую цепочку, кольцо и браслет. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

«Подозреваемые в совершении противоправных деяний сотрудниками уголовного розыска УМВД были установлены и в одном из домов в городе Электросталь задержаны», – добавила Петрова.

По данным фактам возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161 УК РФ «Грабеж» и 163 УК РФ «Вымогательство». В настоящий момент подозреваемые находятся под стражей.