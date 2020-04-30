РИАМО - 30 апр. Всеобщая самоизоляция жителей из-за коронавируса негативно отразилась на количестве пожаров в дачных домах и отдельно стоящих банях в Подмосковье, сообщил в интервью РИАМО начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«Сейчас люди массово выехали на дачи и в садовые дома. В апреле число пожаров на указанных объектах в Подмосковье выросло на 23,1% (96 пожаров против 78 пожаров годом ранее). Бани на приусадебных участках стали гореть на 69,6% чаще – в этом году зафиксировано 95 пожаров, а в апреле минувшего года – 56», - сказал Полетыкин.

По его словам, несмотря на режим самоизоляции, в муниципальных жилых домах в этом апреле зарегистрировали на 8,1% меньше пожаров, чем в апреле 2019 года.

Полетыкин добавил, что в целом обстановка с пожарами в Подмосковье в апреле текущего года оказалась лучше, чем в прошлом году - общее число пожаров снизилось в 2,1 раза.

Режим всеобщей самоизоляции ввели в Московском регионе в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Данное ограничение действует до 11 мая включительно.

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