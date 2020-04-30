РИАМО - 30 апр. В столичном районе Северный открылся новый автобусный маршрут - №746, он свяжет станции Московских центральных диаметров Новодачная и Долгопрудная, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Автобусы отправляются из 4-го микрорайона через улицу Академика Алиханова и разворачиваются через улицу Академика Христиановича и Проектируемый проезд № 1219», - говорится в сообщении.

По данному маршруту транспорт будет курсировать по будням с 07:00 до 20:30.