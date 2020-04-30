РИАМО - 30 апр. В первом квартале 2020 года на портале поставщиков столичные закупщики заключили более 20 тысяч контрактов с региональными поставщиками, общая сумма контрактов составила более 2,7 миллиардов рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы создаем единое экономическое пространство с равным доступом к городским закупкам для поставщиков из разных российских регионов. В настоящий момент 40 процентов предпринимателей, зарегистрированных на портале, — поставщики из других субъектов РФ», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Такой большой доле контрактов с региональными поставщиками способствует качественная кампания по популяризации портала. Например, во многих регионах проходили бесплатные обучающие семинары и круглые столы, посвященные работе с этим интернет-ресурсом.

«Сервисы портала поставщиков подстраиваются под запросы аудитории. Так, в конце прошлого года начала работу круглосуточная служба поддержки, специалисты которой помогают обратившимся из любой точки России», — добавил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Руководитель департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко отметил, что на портале сделано все, чтобы региональным поставщикам было удобнее на нем работать.

«На регулярной основе для уполномоченных органов проводятся доработки системы. Все это способствует включению региональных заказчиков и поставщиков в единую цифровую экосистему», - отметил Лысенко.