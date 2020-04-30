РИАМО - 30 апр. В Москве с начала марта свыше 100 человек устроились на работу в больницы и поликлиники города через центр занятости «Моя работа», в период пандемии именно в сфере медицины работодатели сейчас остро нуждаются в новых кадрах, сообщает столичный оперштаб.

«В список востребованных профессий входят медицинская сестра, сиделка по уходу за пожилыми людьми, врач скорой и неотложной медицинской помощи, лаборант и врач-педиатр», — говорится в сообщении.

Некоторые сотрудники устроились на работу инфекционный центр в Вороновском — новейшую инфекционную больницу города на 800 мест, оснащенную самым современным оборудованием.

Сегодня в банке столичного центра занятости представлено более 1,3 тысячи вакансий в сфере медицины.

В условиях пандемии коронавируса, согласно указу мэра столицы, центр занятости оказывает услуги в дистанционном формате.

Всего за последний месяц с помощью центра «Моя работа» трудоустроились порядка 1,7 тысячи москвичей. В банке центра около 40 тысяч вакансий в различных сферах.

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Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.