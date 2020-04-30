РИАМО - 30 апр. В «Москвариуме» на ВДНХ впервые родились детеныши синепятнистых рифовых скатов, имена новорожденным предлагается выбрать всем желающим, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Теперь в экспозиции можно увидеть сразу 12 представителей тэниура-лимма, включая двух малышей. Надеемся, что у нас и дальше будут рождаться эти невероятно красивые скаты. Так «Москвариум» сможет внести свой вклад в разведение этого уникального вида», — сказала руководитель биологической службы «Москвариума» Ирина Мейнцер.

Свои варианты имен для малышей можно предложить с 30 апреля до 7 мая на странице центра в социальной сети Instagram в комментариях к посту о конкурсе.

Пока «Москвариум» временно закрыт для посещения, увидеть новорожденных синепятнистых рифовых скатов можно онлайн. Специально для пользователей подготовили видеоролик, в котором ихтиологи представят новых жителей океанариума, а также расскажут о других видах скатов.

Премьера видеоролика состоится в субботу, 2 мая, в 12:00 на YouTube-канале центра, а также на его официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram и «Вконтакте».