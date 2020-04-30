РИАМО - 30 апр. Около 21,5 тысяч цифровых пропусков для перемещения по городу аннулировали в Москве, у держателей этих пропусков обнаружены коронавирус или ОРВИ, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Пациенты, у которых диагностирован коронавирус или ОРВИ, в соответствии с указом мэра Москвы о введении режима повышенной готовности обязаны соблюдать режим изоляции. Их рабочие пропуска аннулируются, а граждане получают уведомления об этом на электронную почту или по СМС», — говорится в сообщении.

Недействительными признаны 8,5 тысячи пропусков пациентов с Covid-19 и около 13 тысяч пропусков горожан, у которых есть симптомы ОРВИ.

Все граждане с подтвержденной коронавирусной инфекцией и симптомами ОРВИ должны соблюдать режим самоизоляции, за нарушение которого грозит штраф в размере четырех тысяч рублей. Нарушитель также может быть принудительно госпитализирован в больницу.

В Москве, по данным на 29 апреля, выявлено 50 646 случаев заражения коронавирусом. Число умерших достигло 611 человек, 4 610 пациентов выздоровели.

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Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Пандемия коронавируса в Подмосковье вышла на этап плато, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

- Прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России снизился. На Москву приходится 38% новых случаев заражения по стране, а до этого было 47,9%.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Оформленные рабочие пропуска в Москве будут действовать до 4 мая.

- Высокий уровень самоизоляции наблюдается в Московском регионе. По данным на 12 часов, индекс самоизоляции в Московском составил 3,7 балла, в Железнодорожном – 3,5 балла, в Лобне - 3,4 балла.

- Рассказываем, как пережить карантин с семьей и не переругаться

- В Подмосковье умерли еще 16 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период в регионе скончались 90 человек с Covid-19.

- Отвечаем на один из самых волнующих вопросов последних дней

- 172 факта нарушения самоизоляции выявили в Подмосковье 28 апреля. Лидируют по числу нарушений Сергиево‑Посадский городской округ, городской округ Домодедово и городской округ Мытищи.

- За сутки в России зарегистрировали 5841 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 686 заболевших. В Москве - 2220.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.