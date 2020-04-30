РИАМО - 30 апр. Новый тепличный комплекс, построенный для агрокомбината «Московский», будет выращивать свыше 6 миллионов штук плодоовощной продукции ежегодно, сообщил РИАМО руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Комплекс ввели в эксплуатацию в новой Москве в конце первого квартала текущего года.

«Тепличный комплекс располагается в деревне Верхнее Валуево на участке в 172 гектара. Площадь теплиц составляет порядка 30 тысяч квадратных метров», - сказал Жидкин.

Он отметил, что в новом тепличном комплексе будут выращивать помидоры и огурцы, а также рассаду. В год в хозяйстве смогут собирать свыше 6 миллионов штук плодоовощной продукции.

По словам Жидкина, тепличный комплекс построен с применением самых современных технологий. Кроме того, теплица оснащена автоматизированными системами управления рабочим процессом.

«Даже с учетом значительной автоматизации здесь создано не менее 150 новых мест приложения труда», - заключил собеседник агентства.