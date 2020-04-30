РИАМО - 30 апр. Неизвестный отправил письмо на электронную почту авиакомпании «Аэрофлот» с информацией об угрозе взрыва четырех самолетов в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Воздушные суда осуществляли рейсы из Москвы в Магнитогорск, Уфу, Сочи. Еще один борт из Сочи летел в столицу.

«Аэропорт «Шереметьево» работает в штатном режиме. Силы и средства от МЧС России не требуются», — говорится в сообщении.

К 18:00 29 апреля все рейсы совершили посадку и были проверены на наличие взрывчатых веществ. Угроза возникновения опасности для жизни экипажа и пассажиров оказалась ложной.