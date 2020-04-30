РИАМО - 30 апр. В четверг температура воздуха в Московском регионе прогреется до 13 градусов, ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 9-11 градусов, по области — плюс 8-13 градусов», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, четверг будет по-весеннему теплым и солнечным. При этом средняя температура окажется примерно на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Скорость северо-западного ветра составит порядка 5-10 метров в секунду. Кроме того, ожидается рост атмосферного давления на 10 единиц.

Именно этот фактор вместе с активным цветением растительности может повлиять на ухудшение самочувствия для тех, кто страдает астмой или гипертонией. Аллергикам рекомендуют строго следовать предписаниям врачей при приеме лекарств, на улицу же выходить исключительно в маске.