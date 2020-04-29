РИАМО - 29 апр. Предприятие «Коммунальные системы Московской области» вошло в список 22 системообразующих предприятий России в сфере ЖКХ, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«Коммунальные системы Московской области» - одно из основных предприятий области, реализующее государственные программы, в числе которых губернаторская подпрограмма «Чистая вода» и федеральный проект «Оздоровление Волги», - сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Предприятие также занимается Щелковскими межрайонными очистными сооружениями. После реконструкции их мощность возрастет до 400 тысяч кубометров в сутки, кроме того, сократится занимаемая площадь и снизится негативное воздействие на окружающую среду.

«Коммунальные системы» более 10 лет обслуживают жителей Подмосковья, предоставляют им качественные услуги по водо- и теплоснабжению. Предприятие включает девять филиалов, ожидается присоединение новой территории - Ликино-Дулева.