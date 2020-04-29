РИАМО - 29 апр. Начиная со среды в помощь московским врачам для верной интерпретации рентгеновских снимков пациентов с коронавирусом предоставят алгоритмы искусственного интеллекта на основе технологии «компьютерного зрения», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Московский референс-центр лучевой диагностики стал координатором работы сети амбулаторных КТ-центров после разворачивания их в апреле 2020 года на базе городских поликлиник.

«Поскольку компьютерная томография легких в сочетании с клинической картиной заболевания является основным исследованием, позволяющим подтвердить/исключить развитие осложнений в виде пневмонии при Covid-19, с началом пандемии референс-центр стал ключевым звеном «коронавирусной службы» московской медицины», – говорится в сообщении.

Врачи-эксперты референс-центра имеют онлайн-доступ к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС ЕМИАС). В его «облако» поступают все медицинские изображения, сделанные в московских больницах и поликлиниках.

После загрузки КТ-снимка на своем рабочем компьютере врачи будут видеть предварительное заключение, выполненное «искусственным интеллектом». Исследование с признаками пневмонии будет выделено красным цветом, а на изображении легких будут отмечены зоны возможного поражения. Окончательный диагноз в любом случае будет ставить врач.

В настоящее время в новом здании референс-центра на улице Петровке, дом 24, трудятся 13 специалистов, в их распоряжении имеется семь автоматизированных рабочих станций с диагностическими мониторами для врачей-рентгенологов. Окончательно переезд в новое здание будет завершен до конца 2020 года.

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Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

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