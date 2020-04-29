РИАМО - 29 апр. Военные госпитали России получат 300 новых аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на общую сумму 450 миллионов рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В указанные госпитали осуществляется закупка дополнительно 300 аппаратов ИВЛ на общую сумму 450 миллионов рублей, и в срок до 15 мая данное оборудование будет поставлено», — сказал замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

Он отметил, что девять военных госпиталей Московского территориального гарнизона полностью готовы к приему военнослужащих с признаками коронавирусной инфекции. В медучреждениях подготовлены 1845 специализированных мест.

«70% из них оснащены системой обеспечения кислородом, развернуто 170 реанимационных мест и необходимое медицинское оборудование», — добавил замминистра.

За минувшие сутки в России зафиксировали 5841 новый случай заражения коронавирусом. За сутки умерли 108 пациентов, 1830 человек выздоровели.

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Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

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- Пандемия коронавируса в Подмосковье вышла на этап плато, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

- Прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России снизился. На Москву приходится 38% новых случаев заражения по стране, а до этого было 47,9%.

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- Оформленные рабочие пропуска в Москве будут действовать до 4 мая.

- Высокий уровень самоизоляции наблюдается в Московском регионе. По данным на 12 часов, индекс самоизоляции в Московском составил 3,7 балла, в Железнодорожном – 3,5 балла, в Лобне - 3,4 балла.

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- В Подмосковье умерли еще 16 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период в регионе скончались 90 человек с Covid-19.

- Отвечаем на один из самых волнующих вопросов последних дней

- 172 факта нарушения самоизоляции выявили в Подмосковье 28 апреля. Лидируют по числу нарушений Сергиево‑Посадский городской округ, городской округ Домодедово и городской округ Мытищи.

- За сутки в России зарегистрировали 5841 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 686 заболевших. В Москве - 2220.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.