РИАМО - 29 апр. Онлайн-площадки «Библионочи-2020» в Москве менее чем за сутки посетили более 98 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры столицы.

«Тематика «Библионочи» – «Опаленные страницы» – была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Посвящение объединило поколения: участники акции и деятели культуры прикоснулись к литературному наследию военных лет, послушали лекции о фронтовой агитации и военной теме в современном кинематографе, вспомнили фронтовые песни и стихи», – говорится в сообщении.

По данным сайта biblionight2020.bibliogorod.ru, самыми популярными мероприятиями «Библионочи-2020» стали встреча с писательницей Гузель Яхиной, литературная программа «Ольга Берггольц. Голос ленинградской блокады» с Алисой Гребенщиковой, спектакль «Транссиб» от мастерской Брусникина, киноблок с демонстрацией мультфильмов от студии «Союзмультфильм».

«Библионочь» прошла в Москве с 25 на 26 апреля в девятый раз. В 2019 году к акции присоединилось примерно 70 тысяч человек. «Библионочь» в онлайн-формате подтвердила актуальность акции — число посетителей в этом году увеличилось почти на 25 тысяч человек.