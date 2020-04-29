РИАМО - 29 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность музейного комплекса Зои Космодемьянской к открытию, комплекс возведен в деревне Петрищево Рузского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

На данный момент благоустраивается прилегающая к музею территория, осуществляется окрашивание фасада, ведется внутренняя отделка и музеефикация. Открытие музейного комплекса запланировано на 8 мая – в канун празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Подобных экспозиционных технологий, как в комплексе «Зоя», нет нигде в России. Он откроется рядом со старым зданием музея, сооруженным в 1956 году. Экспозиция развернется в семи залах. В них представлены личные вещи Зои Космодемьянской и ее брата Александра», - говорится в сообщении.

Среди экспонатов — фотографии из домашнего альбома, школьные снимки, учебники, тетради, похвальные грамоты, книги, вышивки, рисунки, а также паспорт и комсомольский билет. Также будут представлены подлинные снимки казни Зои Космодемьянской, сделанные солдатами Вермахта.

В музее будут экспонаты, рассказывающие о двух разведывательных операциях Зои Космодемьянской в составе воинской части 9903 за линией фронта, а также о последних часах ее жизни. Еще один экспонат — скамья из дома Прасковьи Кулик, в котором Космодемьянская провела ночь перед казнью.

«Кроме материалов, посвященных Зое Космодемьянской, в музее будет много экспонатов, рассказывающих о Подмосковье и столице, начиная с конца 30-х годов прошлого века и заканчивая ожесточенными боями в битве за Москву», - говорится в материале.

В музейном комплексе установлена мемориальная Стена героев, а также оборудован макет партизанской землянки, в котором размещены личные вещи, оружие и снаряжение бойцов.

Важной частью музея будет зал «Бессмертного полка» с видеотекой, где на панорамном мультимедийном экране можно будет увидеть портреты участников войны, которые несут их родственники. Каждый посетитель музея сможет отсканировать снимок своего героя и рассказать о родных, прошедших войну или трудившихся в тылу ради Победы.

Ранее в Подмосковье прошла акция «Про Героя», в рамках которой желающие могли записать аудиоисторию о подвигах героев войны в стационарных мини-студиях на базе библиотек и музеев. Тогда было организовано 670 таких точек и собрано около 4 тысяч видео. Эти ролики будут показывать музее.

Старт строительству музейного комплекса Андрей Воробьев дал в мае прошлого года совместно с Владимиром Мединским, занимавшим тогда пост министра культуры РФ, и заместителем начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Владимиром Алексеевым.

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