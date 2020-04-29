РИАМО - 29 апр. Порядка 8 тысяч больных из неинфекционных отделений в Москве сдали анализы на коронавирус, тестирование проводилось среди людей с сердечно-сосудистыми патологиями, травмами и другими заболеваниями, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Анализы на коронавирус со среды будут сдавать все пациенты неинфекционных отделений столичных больниц.

«Эти меры приняты для того, чтобы уменьшить риски распространения коронавирусной инфекции в больницах. Анализы выполняются силами частных и городских лабораторий», - говорится в сообщении.

Кроме того, тесты на коронавирус сдают все медицинские сотрудники, работающие как в перепрофилированных для лечения Covid-пациентов стационарах, так и в других многопрофильных больницах и поликлиниках.

За последние сутки в столице зафиксировали 2220 новых случаев заражения коронавирусом.

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Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

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- Пандемия коронавируса в Подмосковье вышла на этап плато, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

- Прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России снизился. На Москву приходится 38% новых случаев заражения по стране, а до этого было 47,9%.

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- Оформленные рабочие пропуска в Москве будут действовать до 4 мая.

- Высокий уровень самоизоляции наблюдается в Московском регионе. По данным на 12 часов, индекс самоизоляции в Московском составил 3,7 балла, в Железнодорожном – 3,5 балла, в Лобне - 3,4 балла.

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- В Подмосковье умерли еще 16 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период в регионе скончались 90 человек с Covid-19.

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- 172 факта нарушения самоизоляции выявили в Подмосковье 28 апреля. Лидируют по числу нарушений Сергиево‑Посадский городской округ, городской округ Домодедово и городской округ Мытищи.

- За сутки в России зарегистрировали 5841 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 686 заболевших. В Москве - 2220.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.