РИАМО - 29 апр. Территорию вокруг музея Зои Космодемьянской в Рузском городском округе планируют благоустроить, в настоящее время на месте, где в 1941-м году казнили героиню, ведется озеленение территории, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«По поручению вице-губернатора Игоря Трескова в марте мы начали благоустройство мест памяти вокруг музея <…> На прилегающей территории расположены несколько памятных мест, символизирующих героический поступок Зои Космодемьянской, которые приводим в порядок к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В деревне Петрищево Рузского городского округа на месте старого здания музея скоро появится новый музейный комплекс «Зоя».

На месте, где 1941-м году казнили Космодемьянскую, в настоящее время ведется озеленение территории. Площадку вокруг стелы полностью заменили на гранит. На месте первого захоронения Зои Космодемьянской отреставрировали гранитный монумент с полным сохранением его первоначального вида. Скоро здесь также произведут замену тротуарной плитки.

Территорию дома Кулика, где пытали Космодемьянскую, также приводят в порядок. Здесь ведется локальный ремонт брусчатки. Также недалеко от этого будет заменена детская игровая площадка.

В рамках программы «Светлый город» в деревне Петрищево появилось 52 новых современных опоры уличного освещения. Проект реализуется в Подмосковье с 2017 года и направлен на то, чтобы убрать недоосвещенные места, повысить энергоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей.