РИАМО - 29 апр. По итогам первого квартала 2020 года на земельно-имущественных торгах в Подмосковье реализовали 344 лота, для удобства пользователей электронные торги проходят в обычном режиме, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Для удобства жителей и представителей бизнес-сообщества комитет по конкурентной политике Московской области активно использует возможности дистанционного режима работы. Например, электронные земельно-имущественные торги в электронной форме проводятся в обычном режиме», – сказала председатель комитета Елена Волкова.

За первый квартал текущего года было реализовано 344 лота по земельным участкам и имущественным правам. В среднем на лот претендовали около четырех участников.

В Подмосковье успешно функционирует Единый портал торгов Московской области, который призван сделать все торги в регионе прозрачными, открытыми и доступными.