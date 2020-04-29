РИАМО - 29 апр. В Подмосковье 150 вышедшим на пенсию сотрудникам предприятия «Мострансавто» доставят наборы продуктов питания до 1 мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Продукты первой необходимости расфасованы в картонные упаковки с ярко-желтыми стикерами, которые призывают беречь себя.

«В набор входят макароны, крупы, консервы, соль, сахар, чай, сгущенное молоко, сладости. Адресную помощь получат жители Подольска, Ивантеевки, Балашихи, Волоколамска, Химок и других подмосковных городов в составе 21 муниципального образования», – говорится в сообщении.

В компании «Мострансавто» отметили, что оказывают поддержку ветеранам транспортной отрасли – людям пожилого возраста, которые в связи с эпидемией коронавируса находятся в группе риска. Это фронтовики и труженики тыла, которые много лет проработали на данном предприятии.

«С каждым сотрудником заранее согласована дата и время получения набора. Комплекты с продуктами доставляют бесконтактным способом, соблюдая меры безопасности, работники организации», – добавили в компании.

Ранее ветераны труда и сотрудники Мострансавто на пенсии, проживающие в одиночестве, получили наборы со средствами индивидуальной защиты. В каждый из комплектов вошел санитайзер, одноразовые медицинские маски, виниловые перчатки. Внутри также лежала записка с пожеланием крепкого здоровья, памятка о мерах безопасности и профилактики заражения вирусом.

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