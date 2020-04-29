РИАМО - 29 апр. Инспекторы экологического надзора проверили информацию о загрязнении притока реки Сестры в городском округе Клин, в данный момент устанавливаются лица, совершившие правонарушение, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Сообщение о захламлении мусором водоохранной зоны ручья и несанкционированном сбросе сточных вод поступило из администрации городского округа Клин. В ходе осмотра территории факты подтвердились.

«На земельном участке вблизи ручья, предназначенном для размещения объектов производственного назначения, зафиксированы навалы отходов производства и потребления. Под навалами скрыта труба, из которой в ручей попадают неочищенные сточные воды», – говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается собственник участка, на котором размещались отходы. Минэкологии возбудило дело об административном правонарушении, которое будет расследовано по окончании режима карантина в регионе.