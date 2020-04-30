РИАМО - 30 апр. В столице приняли решение продлить срок подачи заявок на получение гранта на поддержку комплексных инновационных проектов для участников Московского инновационного кластера (МИК), говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Срок подачи заявок на гранты продлен до 15 мая. Подать их можно через форму на платформе МИК. Там же находится исчерпывающая информация об условиях отбора и требованиях к подаваемым на грантовую поддержку проектам.

«Прием заявок продлен, чтобы как можно больше предпринимателей получили финансовую поддержку города. Если кто-то не успел подать документы раньше, то сейчас самое время. Есть возможность сделать это онлайн», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Участие в программе позволит инновационным компаниям столицы частично возместить расходы на проведение строительства и реконструкции объектов капитального строительства. Также могут быть покрыты затраты на закупку нового оборудования, внедрение программного обеспечения, создание результатов интеллектуальной деятельности или приобретение прав на них.

Кроме того, грантом могут быть компенсированы проценты по кредитам, привлеченным для реализации инновационных проектов.

Объем финансирования зависит от вида затрат, которые понесли компании при реализации проектов. При этом компенсация не может быть больше 200 миллионов рублей, либо свыше 15% от размера инвестиций в проект.

Необходимую информацию о работе Московского инновационного кластера, а также о предоставляемых мерах поддержки можно найти по ссылке.