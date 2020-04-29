РИАМО - 29 апр. Педагогам Подмосковья собираются увеличить надбавку за классное руководство на 5 тысяч рублей, в бюджете на выплаты предусмотрено 911,5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма провел онлайн-заседание, участники которого обсудили региональный законопроект об увеличении надбавки учителям за классное руководство.

«Законопроект был подготовлен в целях реализации послания президента РФ. Глава государства поручил увеличить ежемесячные выплаты педагогам за классное руководство на 5 тысяч рублей за счет федерального бюджета», – сказал замминистра образования Московской области Андрей Лазарев.

В настоящее время классные руководители в Подмосковье получают надбавку в 6 тысяч рублей, с учетом дополнительных федеральных средств она составит 11 тысяч рублей.

Замминистра добавил, что в регионе насчитывается около 30 тысяч классных руководителей. В бюджете на обеспечение выплат предусмотрено 911,5 миллионов рублей. Увеличенную надбавку учителя станут получать с 1 сентября 2020 года.

Члены комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма приняли решение поддержать данный проект закона.