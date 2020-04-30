РИАМО - 30 апр. Музей Московской железной дороги проведет в четверг виртуальную экскурсию, посвященную 75-летию Победы, экскурсия пройдет в Instagram-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в 11:00, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Этот виртуальный тур станет первой частью нового образовательного проекта под названием #сидимдома, который мы запускаем, чтобы поддержать наших пассажиров и сделать их пребывание дома более интересным и полезным. Проект будет состоять из серии онлайн-мероприятий различного формата для зрителей всех возрастов», - сказал представитель пресс-службы ЦППК.

В ходе экскурсии зрителям расскажут о работе железнодорожного транспорта в годы Великой Отечественной войны. Они смогут увидеть санитарный поезд, штабные вагоны, осмотрят поезд с вагоном-лазаретом и операционным вагоном. Зрителям даже расскажут, как в пробоины от пуль в обшивке паровозов вставляли деревянные палки, чтобы не уходил пар из котлов.

Также у зрителей будет возможность задать вопросы в комментариях во время трансляции и получить на них ответы в режиме реального времени.