РИАМО - 30 апр. Мособлдума планирует внести поправки в главный финансовый документ региона на пленарном заседании в четверг, средства будут направлены на обеспечение мероприятий по профилактике коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, расходы в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» планируется увеличить на 21,8 миллиарда рублей.

«Финансирование возрастет на закупку лекарств, оснащение медучреждений оборудованием, оснащение коек, приобретение аппаратов ИВЛ, средств индивидуальной защиты», – сказал Брынцалов.

Он напомнил, что ранее Мособлдума приняла закон, который позволил ускорить процесс закупок по оснащению коек в больницах для оказания медпомощи больным коронавирусом. Поправками в бюджет на оснащение и переоснащение коечного фонда предусматривается увеличение на 5,4 миллиарда рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее объявил, что на доплату всем специалистам, работающим с коронавирусными больными, будет дополнительно предусмотрено 2,2 миллиарда рублей.

Изменения в бюджет также затронут ряд других госпрограмм – они будут подробно обсуждаться в ходе заседаний профильных комитетов и затем рассмотрены на заседании регионального парламента.

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