РИАМО - 29 апр. Сметная стоимость капитального ремонта участка автомобильной дороги в Клинском городском округе получила положительное заключение экспертов Главгосэкспертизы России, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно проекту, будет проведен капитальный ремонт десятикилометрового участка дороги, расположенного в городе Клин (на отрезке км 83+000 – км 93+000).

«Работы пройдут в два этапа, на первом подготовят территорию, на втором этапе будет проведен основной объем работ, в том числе замена малых искусственных сооружений, устройство дорожной одежды, переустройство инженерных коммуникаций, установка средств организации движения и другие необходимые работы», - говорится в сообщении.

Также вдоль трассы установят стационарное освещение и шумозащитные экраны, отремонтируют автобусные остановки.

Благодаря ремонту этой трассы, планируют снизить количество ДТП, а также значительно снизить ущерб, наносимый народному хозяйству, окружающей природной среде, жизни и здоровью населения.

Федеральная автомобильная дорога М-10 «Россия» — это магистральная автомобильная дорога общего пользования федерального значения протяженностью 697 километров, проходящая по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящее время практически закончено строительство дублера трассы – скоростной платной автодороги М-11 «Нева», но инфраструктура М-10 продолжает развиваться.